شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تحذير هام وعاجل لجميع المواطنين في المحافظات الشمالية وتوقعات صادمة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، ان تحاليل المركز و معطيات الرصد و التنبؤات العددية و صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية و المناطق الساحلية الجنوبية و الغربية، مع نشاط للرياح السطحية يعمل على اثارة الغبار على مناطق واسعة من البلاد و ارتفاع الموج على المسطحات المائية.

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و توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات و الهضاب الداخلية و على أجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية وصولاً الى المناطق المحاذية لها.







كما توقع أن تكون الأجواء مغبرة نسبياُ على المناطق الصحراوية و المناطق الساحلية و أجزاء من المرتفعات و الهضاب الداخلية، خصوصاً الشمالية الغربية مع تحسن تدريجي و ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية. مشيرا إلى اضطراب شديد للبحر في أرخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الجنوبية.

و نــبــه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها، خاصة سائقي المركبات بعدم التواجد في بطون الأودية و مجاري السيول و أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات و المنعطفات الجبلية أثناء و بعد هطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في المناطق المتأثرة بالعوالق التربية، خاصة من لديهم أمراض صدرية، و كذلك سائقي المركبات من التدني في الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وحذر لصيادين و مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و الجنوبية إلى أخذ الحيطة و الحذر من الاضطراب الشديد في البحر و ارتفاع الموج.