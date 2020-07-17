شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : المفكر الكويتي الشهير "عبدالله النفيسي" يوجه رسالة نارية إلى "بن زايد" تفجر غضب واسع بين المواطنين السعوديين والإماراتيين وتثير ضجة واسعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي هجومًا ناريًا على وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بعدما تطاول عليه واتهمه بالتحريض على القتل والتخريب.

وأثارت تغريدة للأكاديمي عبد الله النفيسي موجة غضب في الأوساط السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال النفيسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: «هيّا بِنَا نلعب. شيء طبيعي أن يلعب «العيال». لا ضير في ذلك ألَّبتّه. اللّعب ضروري لصحة «العيال». وشيء طبيعي أن نقول: إنّه لعب: عيال. هيّا بِنَا نلعب».

وأثارت التغريدة تساؤلات وجدلاً من قبل مغردين، إذ اعتبروا أنها بمثابة رد ضمني على مقطع مصور نشره وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد على تويتر، هاجم فيه السياسي الكويتي، علماً أنه لم تشر تغريدة النفيسي إلى جهة ما، إلا أنه تابع قائلاً: «اللَّهُم اكفني شرّهم، واصرف عنّي أذاهم. ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، قال الصاوي: من فوّض إليه أمره كفاه ما أهمّه. ونعم بالله».

وكان بن زايد نشر فيديو للنفيسي يتضمن مقاطع مجتزأة من ندوة له في البحرين، عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رسالة عبدالله النفيسي إلى “بن زايد”

وتعرض النفيسي لهجوم من قبل حسابات سعودية وإماراتية اعتبرت أنه يقصد في تغريدته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونظيره في أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال مغرد: «من يوم يومكم وأنتم تلعبون بمشاعر العامة والمراهقين والزج بهم إلى التهلكة بالخطب الرنانة وتحريض الشعوب تنفيذا لأجندات وخطط العدو لكن اللي جاي ما فيه لعب عيال وإنما لعب كبار فقط انتظر»، فيما قال غيره: «متعك الله بالصحة والعافية. نصحت فأخلصت النصح وعلا صوتك بكلمة الحق فأوجعت. أطال الله عمرك في صلاح عمل. أي نعم هذا زمن العيال، لكنه لن يطول يا دكتور إن شاء الله».

وأشار مغرد آخر قائلاً: « أذكر زمان بأن المهرج عبد الله النفيسي (منظر جماعة الإخوان) طالب بضم إيران لمجلس التعاون الخليجي، هل ما زلت على هذا الطلب حسب كلامك؟»، في حين اتهمه آخر بأنه «من أكبر مناصري إيران الخمينية حقدا على دول الخليج وهذا كلامه طبعا مو كلامي».

ويعد “النفيسي” سياسيًّا كويتيًّا بارزًا، عمل أستاذًا في العلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات. وانتخب نائبًا بمجلس الأمة عام 1985 وكان مستشارًا سياسيًّا لرئيس مجلس الأمة بين عامي 1992 و1996.