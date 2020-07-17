عدن - ياسمين التهامي - مشائخ الحجرية يدعون للمشاركة الفاعلة في مظاهرة الاستقرار ورفض تصدير الفوضى

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements >

دعا مشائخ وأعيان الحجرية، كافة المواطنين وأبناء فئات المجتمع في مديريات المواسط والمعافر والشمايتين وسامع وكافة أبناء الحجرية الى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الحاشدة التي ستشهدها غدا منطقة "العين" مركز مديرية المواسط، للمطالبة بالحفاظ على أمن واستقرار الحجرية ومنع الصراع فيها.

وقال الشيخ فضل الخامري ـ أحد مشائخ الحجرية ـ أن الحشد الجماهيري الذي سيخرج غدا مطلبه الحفاظ على بقاء مناطق الحجرية سالمة بعيدة عن كل اشكال الصراع والعنف.

مؤكدا أن أبناء الحجرية سيخرجون عن بكرة أبيهم في هذا المشهد الجماهيري الجامع.

ووصف الخامري الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض مناطق الحجرية بالخطيرة، مطالبا بضغط جماهيري واسع لمساندة جهود اخراج كافة المجاميع المسلحة من مناطق الحجرية وسيطرة اللواء 35 مدرع.

كما نوه الشيخ الخامري بأن المتظاهرين سيطالبون أيضا بإيصال بقية المتهمين بجريمة قتل الشهيد عدنان الحمادي وتصحيح القرارات الأخيرة الخاصة باللواء 35 وبما يصب في صالح استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة العامة.

من جانبه اعتبر الشيخ محمد عبدالولي الشرجبي مظاهرة السبت انعكاس حقيقي لرغبة أبناء الحجرية في الحفاظ على استقرار مناطقهم ورفع كافة المسلحين الذين تم حشدهم داخل الحجرية والتربة تحت غطاء قوات عسكرية.

كما طالب الشرجبي بعزل كافة القيادات العسكرية التي تسببت في كل ما يحصل في التربة والحجرية بشكل عام والتحقيق معها.

ودعا الخامري والشرجبي كافة وجهاء وأعيان الحجرية الى مواصلة الحشد لدعم مسيرة السبت، والتي وصفوها بأنها تعتبر حدثا هاما في تاريخ الحجرية وتعبر عن صوت ابناءها في المطالبة بالاستقرار وتجنيب مناطقهم كل اشكال الفوضى والحد من تصدير الاختلالات القائمة في بعض المناطق بالمحافظة الى الحجرية.