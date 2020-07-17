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صنعاء - ياسمين الخيامي - بندقية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح التي سلبها الحوثيون منه بعد إعدامه..شاهد ماذا نقش عليها (صورة)

أظهرت صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سلاح الرئيس الراحل علي صالح، الذي تمت تصفيته في الرابع من ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين. وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل ميلشيا الحوثي. =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: سعودي يعيد عروسته لمنزلها بعد ان كشفت له والدته سر صادم عن العروسة بيان توضيحي من مؤسسة النقد السعودية بشان تجميد ارصدة وحسابات المقيمين في المملكة الجوازات السعودية تعلن رسميا انها لن تجدد إقامات أصحاب هذه المهنة نهائيا الا بهذا الشرط بندقية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح التي سلبها الحوثيون منه بعد إعدامه..شاهد ماذا نقش عليها (صورة) زوج عربي غاضب يشوّه وجه زوجته ب"ـشفرة حلاقة"..لن تصدق لماذا فعل ذلك بزوجته وماهي المفاجأة الصادمة التي كانت بانتظاره في قاعة المحكمة الرئيس العراقي صدام حسين لم يتم إعدامه شنقًا كما نشر..إنما تم قتله بطريقة بشعة في هذا المكان ( تفاصيل صادمة ) محتال يمني من ابناء هذه المحافظة يخادع اصحاب محلات الذهب وينهب 50 ألف ريال سعودي في غمضة عين..لن تصدق الحيلة الماكرة التي لجأ اليها النصاب مشروب طبيعي لذيذ الطعم ورخيص الثمن اذا تناولته على الريق او قبل النوم فإنه يخفض الكوليسترول ويمنع النوبات القلبية ويوقف تصلب الشرايين سعودية تعاني من "السحر"..شاهد كيف اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي وتتوسل بطلب سبب صدمة للجميع..لن تصدق ماذا طلبت ( فيديو مؤثر ) خليجي غاضب يقتل ابنه..لن تصدق ماذا طلب الاب من ابنه قبل ثوان من اعدامه رميا بالرصاص مراهقة لبنانية تدعو لوالدها"اللهم لا تحرم أبي من الجنة فهو لم يحرمني من شيء في الدنيا"..والاب يباغت الجميع وينهي حياة ابنته بطريقة مروعة (3 صور ) نبتة متوفرة في كل مكان ورخيصة الثمن..اذا وضعت قطعة صغيرة منها في اذنك فستحصل على 6 فوائد صحية لا تقدر بثمن..تعرف على هذه النبتة المدهشة وزارة الصحة السعودية تحذر الجميع وتصدر بيان بشأن فيروس كورونا القاتل Advertisements تناول هذه الوجبة اللذيذة على الافطار او على العشاء لحماية عيونك من كل الاخطار واستعادة قوة ابصارك دون حاجة للنظارات او العدسات شاب من المملكة يقتل والدته بالساطور..وما فعله بعد قتل امه أمر لا يخطر على البال شابة عربية تطلب من عريسها الطلاق فينتقم منها بطريقة صادمة لا تخطر على البال ..لن تصدق العمل الجنوني الذي اقدم عليه لينتقم من عروسته اعلان سعودي عن موعد عيد الاضحى المبارك..تعرف على اول ايام عيد الاضحى بالتاريخين الهجري والميلادي قبيلة تجبر الرجل على ان يتزوج 70 امرأة..والمهر بقرتان فقط ، لكن المفاجئة ما يحدث للفتيات عندما تصل اعمارهن 7 سنوات ..شاهد ( 8 صور ) عروس تنتحر برمي نفسها من النافذة بعد ليلة كاملة من الوجع والآلام بجانب عريسها:.. وما فعله بها لا يخطر على بال!..(تفاصيل صادمة) تدهور مفاجئ لصحة أمير الكويت.. ورئيس مجلس الأمة يصدر بيانًا عاجلًا.. شاهد شاهدوا.. 5 فنانات عرب كانت في الأصل ‘‘ذكور’’ .. ستنصدم عند معرفة رقم 3 (صور) هل تذكرون الممثلة السورية ‘‘صباح السالم’’ التي اختفت عن الأنظار؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد الحكم عليها بالإعدام والسجن 15 سنة.. (صور) إمراة من المملكة تصرخ من داخل القبر بعد 9 ايام من دفنها..وعندما فتح الاهالي القبر كانت المفاجئة التي لا تخطر على البال ( صورة ) وردنا الان : فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل تشريح جثماني عروسين للكشف عن سبب الوفاة بعد ساعات من ليلة الزفاف:.. وحينما ظهرت النتيجة كانت الصدمة.. شاهد السلطات السعودية تباغت كافة المقيمين وتمنح هذه الفئة اقامة مجانية دائمة والاعفاء من اي رسوم أسد يفترس "فيل" بعدما نصب له كمينا مع لبؤة.. شاهد كيف انطرح الفيل أرضًا وكيف انقض عليه الأسد واللبؤة بسرعة كبيرة!..شاهد(فيديو) عريس يقتل عروسته "ليلة الدخلة":.. وحينما كسر أهلها باب الشقة وجدوا العريس بجانب جثتها يفعل هذا الأمر الصادم! وحكم صالح اليمن 33 عامًا، قبل الإطاحة به في ثورة شعبية عام 2011 ليتحالف بعدها مع مليشيا الحوثي في العام 2015 قبل ان يعلن في العام 2017 فك تحالفه ليقوموا بتصفيته واخفاء قبره حتى يومنا هذا.

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