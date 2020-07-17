شكرا لبحثكم عن خبر الجرب يطرد مقاتلي الحوثي من الجبهات ويصيب بالعدوى العشرات من عائلاتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية بصنعاء عن تفش واسع لمرض الجرب بين مسلحي جماعة الحوثي في جبهات القتال، وأشارت المصادر إلى إصابة المئات بالمرض وسط فرار أعداد كبيرة من مقاتلي الجماعة خلال الفترة القليلة الماضية.

المصادر أكدت أن عدوى الجرب استفحلت بشكل واسع في أوساط أسر ومقاتلي الحوثيين، وقالت للشرق الأوسط إن المرض لا يزال في توسع كبير في مناطق عدة تحت الحوثيين.

واجتاح مرض الجرب عددا من القرى والمناطق في محافظات كل من: عمران، وحجة، وصنعاء، والعاصمة (مدينة صنعاء)، وذمار، وصعدة.

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وقالت المصادر إن سبب تفشي الجرب يعود إلى فرار المقاتلين الحوثيين المصابين به من الجبهات إلى منازلهم وقراهم.

وأعاد المصدر سبب إصابة الكثير من المقاتلين الحوثيين بتلك العدوى إلى مكوثهم الطويل في أماكن لا تتوافر فيها أدنى مقومات النظافة الشخصية والصحية.

وتتصدر محافظتا عمران وحجة المناطق التي تفشى فيها المرض، باعتبارهما تمثلان المخزون البشري الأكثر انخداعا بالفكر والمشروع الحوثي الطائفي نتيجة تقديمهم للآلاف من المقاتلين جلهم من الأطفال، تليهما محافظات صنعاء وصعدة وذمار.