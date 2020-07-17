شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يفرض قيود على الرحلات الجوية إلى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة إن التحالف العربي فرض إجراءات جديدة على طيران الخطوط الجوية اليمنية مقابل السماح له بإصدار تصاريح السفر للرحلات الخاصة باليمنية من والى اليمن .

وأوضحت المصادر أنه ومنذ استئناف الرحلات الجوية قبل ثلاثة اسابيع بات طيران اليمنية ملزما بإرسال قوائم المسافرين إلى خارج البلد والعائدين اليها وصور جوازاتهم إلى خلية التحالف العربي قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد كل رحلة على أن تتسلم اليمنية لاحقا امر الموافقة بعد فحص الأسماء المسافرة والعائدة إلى اليمن.

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وقال مسئولون في هيئة الطيران المدني اليمني إن هذا الاجراء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في اليمن ويعد تعديا واضحا ينتهك استقلالية الحكومة اليمنية واجهزتها المدنية، بحسب موقع عدن الغد.

وتسببت هذه الإجراءات بعرقلة رحلات اخيرة لطيران اليمنية إلى الخارج حيث باتت تغادر الرحلات ب80 راكب بدلا عن 180 راكب.