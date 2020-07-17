كهرباء عدن تخرج عن الخدمة بشكل مفاجئ

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يزيد بن سلمان - شبوة - انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بعدن قبل قليل.

وقال سكان في العاصمة عدن ن التيار انقطع عن مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وكريتر وخورمكسر والتواهي والمعلا.

واضافوا:المنظومة خرجت عن الخدمة ماادى الى انقطاع التيار.

ولم تعرف اسباب خروج المنظومة حتى اللحظة.



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