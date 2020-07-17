شكرا لبحثكم عن خبر إمراة تقتل زوجها في صنعاء وتلوذ بالفرار.. (السبب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية من العاصمة صنعاء ان إمرأة اقدمت الاربعاء على قتل زوجها بدافع السرقة في جريمة بشعة هزت العاصمة صنعاء. Advertisements وقالت المصادر إن زوجة المواطن م ق قامت بقتله وسرقت مابحوزته من أموال في منزله بالعاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن الزوجة نهبت 35 مليون ريال من منزله قبل أن تلوذ الفرار. ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر حول الحادثة مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً ولاتزال تبحث عن الزوجة الهاربة.

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