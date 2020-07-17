شكرا لبحثكم عن خبر القبض على عصابة خطيرة بصنعاء سرقت مليون ريال سعودي خلال عملية واحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الخميس، عن ضبط عصابة خطيرة مكونة من ستة عناصر ترتكب مختلف جرائم السرقة والنهب.

وأوضحت إدارة أمن مديرية الثورة في بيان أن العصابة كانت تمارس عدد من الجرائم أبرزها انتحال هوية رجال الامن، ونصب نقاط تفتيش في شوارع يختارونها بعناية لتكون بعيدة عن عيون الأمن، ويقومون بإيقاف الضحية، ونهبه تحت تهديد الحجز والاعتقال، وأحد تلك الضحايا مالك "قاطرة" أوقفوه ونهبوا منه مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أن العصابة كانت تقوم أيضا بالسرقة من على السيارات من خلال كسر زجاج الأبواب واعترفوا بسرقة أكثر من ثلاثين قطعة سلاح “آلي ومسدس” متعددة الأنواع إلى جانب عدد أربع جنابي صيفاني.

Advertisements

ولفت إلى أن العصابة تمارس السرقة تحت تهديد السلاح بواسطة باص نقل صغير، أثناء ركوب الضحية بطلب مشوار، وبعدها يقمون باغلاق باب الباص ووضع المسدس في رأس الضحية ونهب ما بحوزته من أموال وتلفونات واشياء أخرى، إلى جانب ارتكاب جرائم سرقة حقائب النساء بواسطة الدرجات النارية،.

وأكد البيان أن العصابة اعترفت بسرقة تلفونات ومجوهرات تقدر بأكثر من أربعة ملايين ريال كانت تحتوي عليها 45 حقيبة نسائية قاموا بسرقتها بالاضافة إلى اعترافهم بسرقة درجات نارية ومن ثم نقلها إلى مديرية أرحب ومحافظة عمران لبيعها هناك بعد ان يقوموا بتغيير ملامحها، إلى جانب قيامهم بسرقة 6 سيارات.

ولفت إلى أن جميع عناصر العصابة من ذوي السوابق، وتم ضبطهم سابقا ، وتلقوا عقوبات بالسجن ، وقد استأنفوا جرائمهم بعد خروجهم من السجن.