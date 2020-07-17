شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الرطب او البلح يمتلئ بها سوق سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / جمعان دويل

مع حرارة الشمس القوية خلال هذه الايام بوادي حضرموت لطبيعة مناخه الصحراوي من خروج فصل الصيف الى دخول فصل الخريف في يوليو من كل عام مع ان وادي حضرموت ليس يعيش فصول السنة الاربعة ولكن تجده دائما شديد الحرارة وشديد البرودة والاعتدال المناخي تجدها ايام معدودة فقط طوال العام لهذا تجد البعض يردد بان مناخ وادي حضرموت صيف وشتاء فقط .

في هذه الايام يشهد سوق مدينة سيئون للخضار والفواكه مع بداية فصل الخريف واشعة شمسه الحارة تكاثر فاكهة الرطب ( البلح ) بأصناف ومسميات مختلفة ليس مثل الاصناف التي تعودها المواطن منذ القدم بمسميات النخيل المعروفة ( مثل المجراف , المديني , الجزاز , الحمراء , العرقدي , وغيرها ) , ولكن المتواجد حاليا في السوق هي نتائج الاصناف المستورة فسائلها وتم توزيعها للمزارعين بعد فيضانات 2008م بعد ان جرفت 507857 نخلة بوادي حضرموت فقط من انواع النخيل المحلي المشهور به وادي حضرموت وفقا واحصائية مكتب وزارة الزراعة بوادي حضرموت وتشكيل صندوق الاعمار بقرار مجلس الوزراء بعد تلك الفيضانات وتعويض المزارعين بفرع صندوق الاعمار بوادي حضرموت المرحلة الاولى على *(40) ألف فسيلة وزعت وغرست من قبل الفلاحين , الامر انه ما يوجد بالسوق حاليا هو ناتج تلك الفسائل مع استيراد فسائل اخرى عبر الخدمات الزراعية , والرطب المتواجد حاليا من انواع ( سكري , خلاص / برحي , عنبره , خضري وغيرها من المسميات ) .

الرطب المتواجد في السوق بان اغلى نوع سعره هذه الايام للكيلو الواحد 2000 ريال يمني واقل نوع وفقا وتصنيفهم بألف ريال يمني ويدخل فيها الرطب للنخل المحلي بالوادي القليل التواجد , ولكن تلك الاصناف المستوردة من شتلات النخيل بعد عام 2008 م لم يعرف حاليا طريقة تخزينها كتمور كوجبة غذائية للبيت الحضرمي طوال العام مثل ما هو حاصل لأصناف التمور المحلية التي لكل بيت طريقة خزنه على مدى العام وتبقى تلك الاصناف فقط موسمية ولمدة اسابيع محدودة كما يطلق عليها بوادي حضرموت ( الخرفة ) ويكثر الشراء عليها .

الفرق بين التمر والرطب

1- التمر

هو فاكهة البلح لكن بعد تجفيفها وخروج كمية كبيرة من الماء المختزن بها، وتصبح القشرة الخارجية لها مجعدة بعض الشيء.

التمر قاسي وعند تناوله يأخذ وقتاً في المضغ لان يكون خالي بشكل كبير من الماء.

يوجد في التمر كمية كبيرة من السعرات الحرارية مقارنة فاكهة البلح لأن بعد تجفيفها تتركز فيها الكربوهيدرات والسعرات الحرارية بشكل عالي.

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يوجد حوالي نسبة عشرة في المئة من الماء داخل التمر وهذا ما يجعله قاسي بعض الشيء.

تستطيع ان تقوم بحفظ التمر لفترة زمنية طويلة على سبيل المثال لمدة عام دون حدوث شيء له، من خلال وضعة في الثلاجة أو وضعته في مكان جيد التهوية فهو لا يتأثر بشكل كبير في العوامل الطبيعية.

2- الرطب

الرطب هو فاكهه البلح بعد تجفيفها لكن ظل بها نسبة بسيطة من المياه جعلتها لينة وطرية بعض الشيء.

ويختلف التمر عن الرطب في القشرة الخارجية له حيث التمر تكون قشرته قاسية ولا تستطيع تقشيرها، ولكن الرطب يتميز بالملمس الناعم التي تستطيع إزالتها بمنتهى السهولة.

لا يحتوي رطب على نسبة كربوهيدرات عالية يوجد فيها فقط 27 بالمئة.

الرطب لا تستطيع الاحتفاظ به لمدة زمنية طويلة فترة صلاحية ثلاثة أسابيع فقط، ويفضل أن يحفظ في مكان جيد التهوية أو في الثلاجة وتكون محفوظة داخل أكياس بلاستيكية حتى لا يصل إليه الماء ويفسد.

هامش

*نقلا عن خبر الزميل احمد سعيد بزعل يوم الاثنين 14 يناير 2013م في تصريح على لسان المهندس علي علوي الحبشي مدير مشروع تعويضات النخيل بصندوق اعاده الاعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة آنذاك .