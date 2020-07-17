شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. العثور على القائد الامني الحنشي مقتولا في ساحل ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل يوم الجمعة قائد امني بمدينة عدن في ظروف غير واضحة . وقالت مصادر أمنية لصحيفة "عدن الغد" ان مقبل الحنشي وهو قيادي امني عثر على جثته مقتولا بساحل ابين . Advertisements ويشغل الحنشي قائدا لكتيبة امنية ضمن التشكيلات الامنية العاملة بعدن . وبحسب المصدر الأمني لصحيفة عدن الغد فقد عثر على جثة الحنشي مرمية على الساحل من قبل مواطنين . وأشار المصدر إلى ان السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة .

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