شكرا لبحثكم عن خبر صرف رواتب ثلاثة أشهر" أبريل مايو ويونيو" لعسكريين يحرسون مقر التحالف في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الشرعية عن صرف رواتب العسكريين،يوم أمس الأول، في العاصمة المؤقتة عدن .
وقالت المصادر إن الرواتب التي صرفت كانت لثلاثة أشهر هي شهر أبريل ومايو ويونيو ، وتم صرفها للأفراد المسؤولين عن حراسة مقر التحالف العربي في عدن، والعسكريين الذين لقوا تدريباتهم في المملكة العربية السعودية ويتبعون إمام النوبي.
وأشارت المصادر أن الرواتب تم صرفها عن طريق شركة إنماء العالمية.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن تجمع العشرات من ضباط وأفراد وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظات الجنوبية ، أمام مقر قوات التحالف غرب عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ قرابة أربعة أشهر.
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