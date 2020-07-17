شكرا لبحثكم عن خبر صرف رواتب ثلاثة أشهر" أبريل مايو ويونيو" لعسكريين يحرسون مقر التحالف في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الشرعية عن صرف رواتب العسكريين،يوم أمس الأول، في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت المصادر إن الرواتب التي صرفت كانت لثلاثة أشهر هي شهر أبريل ومايو ويونيو ، وتم صرفها للأفراد المسؤولين عن حراسة مقر التحالف العربي في عدن، والعسكريين الذين لقوا تدريباتهم في المملكة العربية السعودية ويتبعون إمام النوبي.

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وأشارت المصادر أن الرواتب تم صرفها عن طريق شركة إنماء العالمية.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن تجمع العشرات من ضباط وأفراد وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظات الجنوبية ، أمام مقر قوات التحالف غرب عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ قرابة أربعة أشهر.