شكرا لبحثكم عن خبر توضيح حوثي هام بشأن صرف نصف راتب لجميع الموظفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثيين، الخميس، عن صرف نصف راتب لجميع الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك. ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن وزير المالية في حكومة الجماعة رشيد أبو لحوم، أنه سيتم قريباً صرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. Advertisements وكان الحوثيون قد أعلنوا عن صرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم كل شهرين. وفي وقت سابق الخميس، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن جماعة الحوثيين سحبت الأموال المخصصة لمرتبات الموظفين الحكوميين التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، غربي البلاد.

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