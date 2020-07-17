شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. الضابط الجنوبي الذي قاد معركة تحرير مطار عدن من الحوثة وماذا يعمل الان امام مقر التحالف العربي ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - داول نشطاء على صفحات التواصل الاجماعي صورة للعميد صالح ناصر الناخبي القيادي في المقاومة الجنوبية قائد عملية تحرير مطار عدن في معركة السهم الذهبي بتحرير عدن. وتظهر الصورة للعميد الناخبي مرابط بخيام الاعتصام امام مقر التحالف العربي بمديرية البريقة مطالبا براتبة مع زملائه بالقوات المسلحة . Advertisements وأظهرت تلك الصورة حالة من الغضب بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لما يمر به ابطال تحرير عدن من الحرمان لمستحقاتهم. معبرين عن استيائهم لما وصل اليه حال منتسبي الجيش والمقاومة الجنوبية بعد ستة سنوات لانطلاق عاصفة الحزم وتحرير الجنوب وابطالها في الجيش والمقاومة الجنوبية بلا مرتبات.

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