شكرا لبحثكم عن خبر وفد يمني رفيع يصل الرياض لهذه المهمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل وفد محافظة حضرموت مساء امس الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة وتمثيل المحافظة في المفاوضات التي تجري في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

يأتي ذلك عقب يوم واحد من إعلان مكونات رئيسية بمحافظة حضرموت، تشكيل وفد تفاوضي لها في مشاورات ترعاها الرياض لتشكيل الحكومة الجديدة بناء على طلب رعاة المباحثات.

والسبت، أعلن حلف حضرموت والمؤتمر الجامع في بيان تعليق أعمال قياداته في السلطة المحلية بالمحافظة؛ احتجاجاً على تهميش المحافظة الغنية بالنفط في المشاورات الجارية بالسعودية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض.

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وشدد البيان على أن حضرموت أحق بإحدى الرئاسات الثلاث (في إشارة إلى المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة)، مهددة بموقف حاسم حال عدم التجاوب السريع.

ويأتي وصول الوفد في وقت الذي تجري فيه مفاوضات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.