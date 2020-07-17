شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السودانية: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أكدت السودان على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها. وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري. وتابع البيان بأنه وضح جليا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل. وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.