قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020 الخليج 365 ـ مأرب

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، 17/تموز/2020 بقصف للتحالف في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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