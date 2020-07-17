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صنعاء - ياسمين الخيامي - محتال يمني من ابناء هذه المحافظة يخادع اصحاب محلات الذهب وينهب 50 ألف ريال سعودي في غمضة عين..لن تصدق الحيلة الماكرة التي لجأ اليها النصاب

2020/07/17 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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