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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة: قناة الجزيرة القطرية تصعق السفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش بهذا الخبر الصادم الذي نزل على رأسهم كالصاعقة واربك حساباتهم

2020/07/17 الساعة 06:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة: قناة الجزيرة القطرية تصعق السفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش بهذا الخبر الصادم الذي نزل على رأسهم كالصاعقة واربك حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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