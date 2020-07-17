صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل صوعان وقبائل جياح بحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أنهى صلح قبلي بمحافظة حجة، امس الخميس، قضية قتل بين آل صوعان من مديرية عبس وقبائل جياح من مديرية أفلح اليمن.

وخلال الصلح الذي قاده المحافظ هلال الصوفي ومشايخ مربع الشرفين، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد علي بوب صوعان العفو عن الجناة من قبائل مديرية جياح تجسيدا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي وتشريفا للحاضرين.

وأشاد المحافظ الصوفي، بحضور وكيلي المحافظة نبيل الجرب ومحمد القاضي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمحافظة محسن الأسلمي ومشائخ عبس والشرفين، بموقف أولياء الدم في التنازل عن القضية .. منوها بدور قبائل مديرية عبس واستجابتهم للتحكيم القبلي والتعاون في حل القضية.

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وأشار إلى أن هذا الموقف يعكس أصالة القبائل اليمنية في التسامح وتعزيز التلاحم سيما في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان ومخططات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره.

وأكد محافظ حجة، حرص قيادة المحافظة على حل الخلافات والثارات وإنهاء النزاعات القبلية للتفرغ لمواجهة العدوان .. مشددا على أهمية وقوف الجميع في خندق الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات للرد على جرائم وانتهاكات العدوان.

من جانبهم أشاد المشايخ والشخصيات الاجتماعية، بجهود كل من أسهم في حل هذه القضية.