شكرا لمتابعة خبر عن الجيش اليمني : يكبد الحوثيون خسائر فادحة في شرق صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتكبد جماعة الحوثي ، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران أبطال القوات المسلحة، في جبهة صرواح.

ونفذت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، خلال الأيام الماضية، عدة كمائن وعمليات استدراج نوعية وناجحة لجماعة الحوثي ألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد القتالي.

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كما تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غاراتها الجوية المكثفة، التي تستهدف بها مواقع وتجمعات وتعزيزات جماعة الحوثي، في الجبهة ذاتها.

إلى ذلك قال رئيس عمليات اللواء 203 مشاة ميكا العقيد غالب الحيمي لـصحيفة الجيش”سبتمبر نت” إن أبطال القوات المسلحة في جبهة صرواح يتمتعوا بروح معنوية عالية تعانق السماء، يستمدونها من واجبهم الوطني الذي يحتم عليهم استعادة الدولة وإسقاط انقلاب جماعة الحوثي.

مؤكدا العزم على تحرير صنعاء من جماعة الحوثي والانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، مهما كانت التحديات والصعاب.

وفي جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، تتواصل المواجهات التي تسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، في صفوف جماعة الحوثي، إضافة إلى تدمير عتادها القتالي.