شكرا لقرائتكم خبر عن زواج "أمينة كرم" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:50 صباحاً - زواج “أمينة كرم” نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صورة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم العربى، اليوم أنباء عن زواج الفتاة المغربية أمينة كرم ، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة. 39691166 Advertisements الجدير بالذكر أن أمينة كانت أولى خطواتها في عالم الفن والإنشاد الديني من خلال شاشة قناة طيور الجنة المتخصصة للأطفال. وقد نفت مصادر أعلامية حقيقة هذه الاخبار مؤكدين أنها شائعة من الشائعات . 39691166 39691166

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