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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:50 صباحاً - شاهد.. هيفاء وهبي تظهر بقميص نوم شفاف يظهر جسمها بالكامل (صورة صادمة)

نشرت الفنانه اللبنانية هيفاء وهبي صورة فاضحة بقميص النوم تظهر بها ساقيها وصدرها بوضوح تم نشر الصور عبر صفحة هيفاء وهبي الرسمية علي الفيس بوك . 43875239 Advertisements ونالت الصورة تناقضات كبيرة وقال البعض ان هيفاء وهبي نشرت صوره مثيرة بدون مناسبة ومدح الجزء الاخر في الصوره وطالبو هيفاء وهبي بنشر صور مثيره اكثر واكثر ولم ترد هيفاء على احد كعادتها. 43875239 43875239

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