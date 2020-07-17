شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ماذا كانت تمارس الفنانة "كارول سماحة" في منزل الفنان "محمد رمضان" لتثير كل هذه الضجة بفضيحتها..(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أمس، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Bon Voyage" عبر يوتيوب، شاركها فيه الإعلامي والممثل المصري باسل الزارو، من إخراج بتول عرفة.

وقد لفت إنتباهنا تطابق المنزل الذي صورت فيه كارول سماحة، مع المنزل الذي صوّر فيه الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو كليب أغنيته الأخيرة "كورونا فيروس" من إخراج محمد سامي.

ويشار الى أن أغنية كارول سماحة من كلمات كمالا خيربيك وكارول سماحة ولايون، لحن وتوزيع DJ يوسف، أما أغنية "كورونا فيروس" فهي من كلمات الباور العالي والبلدوزر، وألحان الباور العالي وتوزيع وسام عبد المنعم.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية : لقطات جنسية فاضحة لثلاث فتيات على الطريق العام .. بعباءة شرعية ونقاب ..شاهد

• فيديو جديد من داخل منزل الفنانة نانسي عجرم يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة ما حدث للشاب السوري الذي قتله فادي الهاشم .. ولماذا كانت نانسي ترتدي بجامة النوم ..شاهد

• فضيحة جنسية لفتاة سعودية فائقة الجمال مع فنان شهير ..لم تستطع تمالك نفسها عندما شاهدته امامها فأهدته أغلى ماتملك ..شاهد الفيديو

• زوجة نجم مسلسل باب الحارة العقيد معتز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بصورها الفاتنة ..شاهد

• كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو

• فنانة عربية شهيرة عارية بين احضان الراقصة صوفينار وتصرخ "استحي" ..ماحدث داخل الجاكووزي كان فاضح وصادم ..شاهد الفيديو

• لسبب لايخطر على بال أحد.. عريس سعودي يعيد العروس لأهلها بعد 3أسابيع فقط من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً .. (شاهد السبب)

Advertisements

• وداعا لتساقط الشعر وتجاعيد البشرة والبقع الداكنة .. وصفة "الأسبرين" المذهلة تنهي مشكلتك للابد خلال يومين فقط ..شاهد

• ملك المملكة يقضي فترة الحجر الصحي وبجوارة عشرين فتاة فائقات الجمال ..احداهن جمالها خارق وليس له مثيل ..شاهد صورة مسربة

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• السعودية : الاعلان عن حدث مفاجئ شهدته الكعبة المشرفة قبل ساعات ..لم يكن يتخيله أحد ..شاهد

• الكويتية روان بنت الحسين تكشف المستور وتكشف سبب انفصالها عن زوجها ..فضيحة جنسية ليس لها مثيل ، وصور اباحية تهز الوطن العربي ..شاهد

• فضيحة جنسية لفتاة سعودية عمرها 13 سنة فقط .. والمفاجأة في موقف أهلها ..شاهد فيديو صادم وغير متوقع

• في الامارات : مواطن ينتقم من خطيبته بطريقة مروعة لانها تزوجت غيره وحملت منه ..ردة فعله لم تكن متوقعة ..شاهد

• فضيحة جنسية تهز الكويت .. ممارسة جماعية للفاحشة في اماكن لم يتخيلها بشر ..والنهاية كارثية ومرعبة .. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------