شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة عربية شهيرة عارية بين احضان الراقصة صوفينار وتصرخ "استحي" ..ماحدث داخل الجاكووزي كان فاضح وصادم ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الراقصة المصرية صوفينار موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بعمل بث مباشر على حسابها بالفيسبوك وهي برفقة الفنانة منه عطيه داخل الجاكووزي شبه عاريتان .

وظهرت الراقصة صوفينار وهي تحاول الالتصاق بالفنانه منه عطيه ، بينما الاخيرة تحاول الابتعاد وتؤدي بعض الاغاني بصوتها الجميل الذي نال استحسان المتابعين .

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ووسط ضحكات الراقصة صوفينار الماجنة ، تلفظت الفنانة منه عطيه بالفاظ فيها بعض الايحائات الجنسية ، وهو ما اثار حفيظة المتابعين الذين وصفو البث بالخادش للحياء .

وقالت الراقصة صوفينار في نهاية البث انها والفنانة منه عطيه يرتديان مايو فقط ، وسوف تعاود البث من جاكووزي آخر .