لحج: مقتل امرأة وطفلة بقذيفة حوثية استهدفت منزل في "القبيطة"

قتلت امرأة وطفلة، الخميس، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميلشيات الحوثي الانقلابية على منزل بمحافظة لحج (جنوب اليمن).



وقالت مصادر "أن القذيفة سقطت اعلى منزل في منطقة الدبي بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج وأودت بحياة امرأة وطفلة وجرح امرأة أخرى".



وأضاف المصادر أن القذيفة مصدرها مليشيا جماعة الحوثي.



الى ذلك قالت وزارة حقوق الانسان "أن مليشيات الحوثي مستمرة بجرائمها بحق النساء واستهدفت بالقذائف منازل المواطنين في منطقة الدبا بمديرية القبيطة في لحح".



وأضافت في تغريدة - بحسابها على موقع "تويتر"- سقطت قذيفة على أحد المنازل تسبب بقتل الشهيدة الهام عبد المؤمن الدناني، والشهيدة ماريا عبد الغني الدناني، واصابة احلام الدناني".



ودعت حقوق الانسان المنظمات الدولية لإدانة هذه لجرائم.

وتشن ميلشيات الحوثي مابين الحين والآخر قصف عشوائي على مناطق سكنية في عدد من المحافظات التي تدور فيها معارك مع القوات الحكومية، في حين تتعمد قصف المدنيين بصواريخ بالستية.

