شكرا لبحثكم عن خبر قيادي مؤتمري: نحن من خذل الرئيس هادي في صنعاء وتحالفنا مع الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عصام شريم ان المؤتمرين خذلوا الرئيس هادي في صنعاء وتحالفوا مع الحوثي ,مضيفا إن من حق الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقلق ويخاف من حزب المؤتمر الذي ينتمي له لأنه من خذله.

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وفي لقاء مع قناة الجزيرة قال الشريم " نحن المؤتمريين خذلنا الرئيس هادي في صنعاء وتحالفنا مع الحوثي وبعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحالفنا مع الإمارات ".

وأضاف الشريم بحسب تعبيره " نحن رفضنا انتخاب سلطان البركاني رئيسا للبرلمان بتوجيهات من الإمارات ومن قام بانتخابه هم أعضاء الإصلاح ، والآن رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني يريد أن يصبح رئيسا وينازع هادي في سلطته.