شكرا لبحثكم عن خبر وصول مسؤول يمني كبير إلى محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل عبدالعزيز جباري نائب رئيس البرلمان اليمني و مستشار الرئيس هادي إلى محافظة شبوة

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هذا و أكدت مصادر مطلعة أن جباري وصل ظهر اليوم إلى مدينة عتق قادماً من محافظة مأرب حيث كان في استقباله محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو

هذا و تفاعل عدداً من النشطاء و الإعلاميين الشبوانيين بجباري الذي وصفوه بالرجل الوطني و الذي أعلن موقفه مما يجري على الساحة اليمنية ، مشيدين باستقبال المحافظ الحار للأستاذ عبدالعزيز جباري