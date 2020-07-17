شكرا لبحثكم عن خبر وصول مسؤول يمني كبير إلى محافظة شبوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل عبدالعزيز جباري نائب رئيس البرلمان اليمني و مستشار الرئيس هادي إلى محافظة شبوة
هذا و أكدت مصادر مطلعة أن جباري وصل ظهر اليوم إلى مدينة عتق قادماً من محافظة مأرب حيث كان في استقباله محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو
هذا و تفاعل عدداً من النشطاء و الإعلاميين الشبوانيين بجباري الذي وصفوه بالرجل الوطني و الذي أعلن موقفه مما يجري على الساحة اليمنية ، مشيدين باستقبال المحافظ الحار للأستاذ عبدالعزيز جباري
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