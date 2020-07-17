شكرا لبحثكم عن خبر ”الانتقالي” يسلم حاويات النقود إلى قوات ”التحالف” مقابل التزام سعودي بدفع المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الخميس، أنه سلم حاويات النقود إلى قوات "التحالف العربي" مقابل التزام سعودي بدفع المرتبات.

وقال نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس، في بيان أنه و"تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك".

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وذكر هيثم أن عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، وجه بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان الانتقالي أعلن تنصله عن صرف المرتبات، وحمل الحكومة اليمنية المعترف بها، مسؤولية عدم الصرف.

يأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات المطالبة بالرواتب أمام مقر قوات التحالف بعدن.