شكرا لبحثكم عن خبر من هو رجل الأعمال اليمني الذي خطف خطيبة «جمال خاشقجي» وظهر معها في قلب أسطنبول؟ - شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر دبلوماسي يمني رفيع لدى الجمهورية التركية أن رجل الاعمال والملياردير اليمني البارز الشيخ / حميد بن عبدالله الأحمر _ عضو مجلس النواب، بات يتردد بشكل مستمر على سوق المال والأعمال بأسطنبول وبمعيته سيدة تركية مشهورة..

ولفت المصدر الى أن الشيخ الاحمر شوهد مرارا بمعية السيدة/ خديجة جنكيز _ خطيبة الصحفي السعودي المعروف / جمال خاشقجي الذي قضى نحبه في حادثة قنصلية بلاده باسطنبول منذ نحو عامين..

وأوضح المصدر ان الشيخ اليمني ورجل الأعمال البارز تربطه شراكة استثمارية مع كيانات تجارية تركية وتمثل السيدة / خديجة جنكيز _ حلقة الوصل والعلاقات العامة بينهما..

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وأشار المصدر الى ان العديد من رجال المال والاعمال الأتراك والعرب بأسطنبول يتندرون بان الشيخ الاحمر قد خطف السيدة / جنكيز وخطف الأضواء والصفقات معها..

وأضاف المصدر ان الاحمر قد تمكن من توسيع نشاطه التجاري والأستثماري بأسطنبول في زمن قياسي وبات من اشهر المستثمرين في عالم المال والاعمال في غضون سنوات قليلة على استقراره بتركيا وحصوله على رعاية خاصة من اعلى المستويات في الدولة والحكومة التركية ،،،