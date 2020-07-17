شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن عمل فني مشترك يجمع كاظم الساهر وبلقيس احمد فتحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الملحن والفنان الإماراتي فايز السعيد عن ديو غنائي مرتقب يجمع الفنان العراقي كاظم الساهر مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي. وتحمل الأغنية عنوان "يلي من أسبابك" وهي من كلمات الشاعر الإماراتي فزاع وألحان الفنان فايز السعيد. ويُعد هذا الديو أول تعاون فني يجمع القيصر كاظم الساهر والنجمة اليمنية بلقيس فتحي، والذي من المتوقع طرحه خلال الأسابيع القادمة.

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