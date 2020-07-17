شاهد..( صور ) خلال أيام ترقية قيادي حوثي من رتبة " ملازم أول " الى رتبة " مقدم " ؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر حساب "حفيد السلاطين" تغريدة مرفقة بصور لقيادي حوثي تم ترقيته خلال أيام فقط من رتبه ملازم أول الى رتبة مقدم . نص التغريدة والصور المرفقة : "عندما تكون الرتبة حسب مزاج الحوثي الحوثي احمد جزيلان من ملازم أول إلى مقدم في أيام قليلة لعنة الله على عبدالملك الحوثي".

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