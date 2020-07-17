شكرا لبحثكم عن خبر في حادثة هي الأولى من نوعها .. مصادر تكشف عن تحكيم التحالف العربي لأبناء الجوف بـ3 سيارات في الغارة التي استهدفت المدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس عن قيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتحيكم أبناء محافظة الجوف بثلاث سيارات في حادثة الغارة الجوية التي استهدفت المدنين في المحافظة.

وقالت المصادر أن التحالف العربي عقد اجتماع لعدد من وجهاء وابناء محافظة الجوف الجوف بشأن الغارة التي استهدفت المدنيين في أحد حفلات الزفاف بالمحافظة.

وبحسب المصادر فإن التحالف قدم ثلاث سيارات تحكيم ومبلغ مالي لدفن الشهداء الذين سقطوا يوم امس وعلاج الجرحى.

وأكدت المصادر بأن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تحقيق عاجلة واخرى للحكم في الواقعة.

وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي يقوم فيها تحالف دولي عسكري بالتعامل واللجوء للأعراف القبلية.

وكانت ميلشيا الحوثي قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة جوية اتهمت التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف إلى 25 قتيلا.

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وقد استهجن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، غارة جوية أوقعت 31 قتيلاً وجريحاً من المدنيين.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".

وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".

وشدد على "أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".