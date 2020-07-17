شكرا لبحثكم عن خبر اتهام من عدن لـ مارب والجوف والمهرة بالتمرد على البنك المركزي اليمني بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، اتهاما لمحافظات مارب والجوف والمهرة بالتمرد على البنك المركزي اليمني بعدن.

وقال الدكتور القطيبي، في نشر على حسابه في الفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، "منذ 2015م لم تورد محافظة مأرب فلساً واحداً من إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، ومع ذلك يتم إرسال عشرات المليارات من الريالات شهرياً إليها من البنك المركزي بعدن".!

وأضاف: "وعلى غرار مأرب تمردت محافظات أخرى عن البنك المركزي اليمني ومنها الجوف والمهرة، ناهيك عن المحافظات غير المحررة في الشمال، ولكن جميع هذه المحافظات تتسلم من البنك المركزي بعدن عشرات المليارات من الريالات شهرياً".

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وتابع: "واقع الحال في عدن يختلف كلياً عن تلك المحافظات؛ فبمجرد أن توقفت عدن عن توريد جزء من إيراداتها إلى البنك المركزي والتي وردتها إلى البنك الأهلي اليمني وفقاً لقرار (ما اسماها) الإدارة الذاتية للجنوب أقاموا الدنيا عليها ولم يقعدوها، وتكالب عليها كل من في الشرعية من حكومة ومحكومين، وقاموا بمعاقبتها بشتى أنواع العقاب الجماعي".

وأكد القطيبي أنه وعلى "الرغم من خطورة وسوء الأوضاع في عدن والمحافظات المجاورة لها إلا أن ذلك لم يزدها الا صمودًا وثباتًا".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني السابق ومستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد، أعلن نجاح ربط فرع البنك بمحافظة مارب بالمركز الرئيس للبنك في عدن، مع استمرار رفض محافظ المهرة؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته.