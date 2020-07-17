شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الأممي .. يستنكر قصف طيران التحالف للمدنيين في المحافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، امس الخميس، غارة جوية أوقعت 31 قتيلاً وجريحاً من المدنيين، جراء قصف جوي لطيران التحالف العربي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمال اليمن .

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في ’’تويتر‘‘:نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

Advertisements

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف: يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية.

وشدد على أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون.

واعتبر من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين.

وأكد المبعوث الأممي استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في ‎اليمن.

وكان طيران التحالف السعودي الإماراتي قد استهدف امس الأربعاء حفل زفاف نساء وأطفال في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، بغارة جوية أسفرت عن مقتل وإصابة 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير 3 منازل .