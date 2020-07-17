شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني شهير : يكشف فساد مرعب وفضيحة مالية جديدة لحكومة عبدالملك .. هذه تفاصيلها ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت حكومة معين عبدالملك أكثر من علامة استفهام على مستوى أدائها وعبثها بالمال العام وصفقات الفساد المختلفة في حين يظل الشعب اليمني يتضور جوعا بسبب تجاهلها لقضية المرتبات المنقطعة منذ العام ٢٠١٦م .

وكشف الصحفي اليمني غمدان اليوسفي فضيحة جديدة ترتقي لمستوى الفساد والعبث المالي والإداري هذه المرة كان من نصيب وزارة خارجيتها بشراء ٤٠ سيارة مرسيدس .

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وقال اليوسفي في تغريدة له رصدها ’’سمابرس‘‘عبر حسابة في ’’تويتر‘‘ ‏40 سيارة مرسيدس اشترتها وزارة الخارجية لعدة سفارات ونحن في حالة حرب.. .

وأضاف في تغريدته هذه بس واحدة من النكات الثقيلة دم في عهد شرعية عبده ربه منصور هادي.

وفي الوقت الذي انتظر الكثير من موظفي الدولة استشعار حكومة معين عبدالملك مسؤوليتها أمام الله والشعب لكنها توغل في مسلسل فضائحها المالية وفساها وإنحلالها الأخلاقي من مراقص شرم الشيخ مرورا بصفقات النفط الفاسدة والكشوفات الوهمية وما خفي كان أعظم .