شكرا لمتابعة خبر عن برلماني يمني بارز .. يحذر من التغيرات العسكرية في تعز ويتوعد طارق صالح بخيارات حاسمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر البرلماني اليمني في الحكمومة الشرعية المعترف بها ’’محمد ناصر الحزمي‘‘ من محاولة جر محافظة تعز الى مربع الإنزلاق الذي حصل في الجنوب.

وقال الحزمي في تغريدة له رصدها ’’سمابرس‘‘ على حسابه في موقع التدوين المصغر، تويتر ، لن يتم السماح بتكرار نسخة عدن وتنفيذها في تعز، في إشارة منه إلى الإنقلاب الذي نفذته مليشيا الإمارت على الحكومة الشرعية بقيادة الإنتقالي.

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مؤكداً في الوقت ذاته أن محاولة مليشيا الإمارت جر المحافظة الى مربع ماحصل في عدن لن يتم السماح بحصوله مهما كلف الثمن ، مشيرا إلى أن عدن نموذج يكفي لأن يقف الجميع ضد تكرار نسختها.

كما أشار ،الحزمي ، وهو عضوا برلماني في مجلس النواب في الحكومة المعترف بها إلى أن طلب تعيين مسؤوليين عسكرين وقادة لتعز على مقاس ماحصل في عدن أمراً مرفوضاً وسيقابل بإستخدام القوة.

ومن ناحية تدمير الوحدة اليمنية والتآمر عليها قال الحزمي: أن المؤامرات الرامية لتحويل محافظة تعز الى عدن ثانية يجب أن يقف الجميع ضده ، حتى لا يصحوا الجميع وقد تم استبدال علم الجمهورية اليمنية بعلم آخر.

وكانت الإمارات قد وجهت مليشياتها في الساحل الغربي بتعيين قيادات جديدة لقيادة اللواء 35مدرع ، رافضة تعيين العقيد ،عبدالرحمن الشمساني ، الذي تم تعيينه بقرار جمهوري من الرئاسة اليمنية.

وإعترضت قيادات الوية ما يسمى ’’حراس الجمهورية‘‘ قرارات الرئاسة اليمنية ، معلنةً الحرب على الشرعية في منطقة التربة والحجرية ، ومحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة للساحل الغربي وتسليمها للإمارت.