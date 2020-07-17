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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:50 صباحاً - انتحار عروس بعد ليلة كاملة من الوجع والالم بجانب عريسها..شاهد كيف رمت بنفسها من النافذه لان مافعله بها لايخطر على بال حد.. (تفاصيل مؤلمة)

قررت عروس ربة منزل ، مطلع هذا الأسبوع ، الانتحار قفزًا من شرفة منزلها بالطابق الخامس ، في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة في مصر ، بعدما هربت من عريسها ، الذي استمر في تعذيبها لمدة 6 ساعات متواصلة . 25216134 وأدى شك الزوج الذي يعمل موظفًا في شركة استثمارات مالية ، في سلوك زوجته التي تصغره بـ 11 عامًا ، إلى حدوث مشاكل أسرية كبيرة بينهما، وعلى الرغم من انتقالهما إلى مسكن جديد في منطقة الـ 800 فدان بالسادس من أكتوبر، إلا أن الجيران شعروا منذ اليوم الأول لهما في الشقة ، بافتقاد اللزوجين للتفاهم وغياب الوفاق عن حياتهما مع سماع صوت شجار دائم . Advertisements وقعت مشادة كلامية حادة بين الزوجين ، وتجددت خلالها اتهامات الزوج للمحامية بالخيانة ، إلا أنها اكتفت بالتأكيد أن طبيعة عملها تقتضي تعاملها مع الرجال ، مطالبة إياه بصرف الوساوس الشيطانية التي تدور في مخيلته ، وفتح صفحة جديدة يسودها الحب والتفاهم . تدخل الجيران وهدأت الأوضاع ، وتم الصلح بين الزوجين مع أخذ تعهد على رب البيت بحسن معاملتها ، خاصة وأنهما لم يكملا عامهما الأول في الحياة الزوجية ، داعين الله أن ينعم عليهما بالذرية الصالحة إلا أنه بمجرد انصراف الأهالي ، أمسك الزوج بعصا ضرب بها زوجته دون توقف . استمر الزوج العريس في ضربها بعدما احتجزها داخل إحدى الغرف حتى أنه هددها قائلاً : “هجيب لك أهلك وهحبسك” وغادر بعدها الغرفة لإحضار شيء ما من المطبخ ، إلا أنه سمع بعد ذلك صوت ارتطام جسم ثقيل بالأرض ، فأسرع لاكتشاف مصدره فتبين أن زوجته ألقت نفسها من شرفة المنزل ولقت حتفها في الحال . تحفظت قوة من الشرطة على الزوج لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب نحو 6 ساعات متواصلة ، بحسب أقوال الجيران والتحريات ، إلا أنه نفى عزمه على التخلص منها ، مؤكدًا أن كل ما كان يهمه هو التأكد من أنها ليست على علاقة بآخرين ، وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات . 25216134 25216134

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