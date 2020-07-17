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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:50 صباحاً - شاهد : حلا الترك تستعرض «صدرها» بظهور جريء! .. (صور صادمة)

أثارت الفنانة الشابة حلا الترك جدلا بعد انتشار صورة لها بفستان اعتبره الجمهور جريء للمرة الأولى.

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وقامت حلا الترك بتغطية الفستان من الأعلى بقلب كبير؛ حيث كان كاشفًا من ناحية الصدر.

وهاجم عدد من الجمهور حلا الترك مشيرين إلى أن ملابسها لا تتناسب مع سنها على الإطلاق.

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