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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:50 صباحاً - بعد10 ايام على وفاتها.. شاهد مصير الثروة الهائلة للفنانة الكبيرة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ اغنى ممثلة لن تصدق اين ستذهب..؟!

فور إعلان وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي، في الخامس من يوليو الجاري، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، تم تداول أنباء عن توزيع ثروة الراحلة على الشعب المصري "تنفيذا لوصيتها".

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وجاء في العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

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لكن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا وسيلة للاحتيال، وقالت أميرة ابنة رجاء الجداوي لصحيفة "اليوم السابع" إن والدتها لم تترك وصية معينة.

يذكر أن رجاء الجداوي ولدت، في السادس من سبتمبر 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.

وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام.

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