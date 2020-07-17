شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة الفنانة هنا الزاهد تستعرض بجسدها بعد ان تعبت من العزوبية وتكشف مابين فخذيها لإغراء متابعيها...(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شقيقة هنا الزاهد مرتدية توب باللون الأسود مع جيب قصيرة فوق الركبة من قماش الجينز الفاتح ، وهو ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة خطفت بها الانظار.

وعلقت شقيقة هنا الزاهد، على الصورة قائلة:"إلي كل امرأة..أنتي مصدر الحياة و الأمل..أنتي مصدر الحب و السعادة..كوني شجاعة و لديك في داخلك القدرة علي مواجهة كل ما هو صعب و مؤلم و لا تتنازلي عن احلامك و طموحاتك فأنتي دائمًا قادرة علي تحقيقها..كوني مشرقة ".

كما ظهرت شقيقة هنا الزاهد بلمسات جمالية بسيطة، فوضعت اللون الوردي في الشفاه، وفضلت الظهور بشرتها الطبيعية.

وتركت شقيقة هنا الزاهد خصلات شعرها الأشقر منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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