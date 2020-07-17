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صنعاء - ياسمين الخيامي - خيانة كبرى.. قيادي بارز يصل مسقط للقاء وفد صنعاء والإعلان عن اتفاق تسليم مأرب للحوثيين سلميًا. (تفاصيل)

كشف مصدر حكومي يمني، عن مغادرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري محافظة مأرب متجها إلى العاصمة العمانية مسقط بغية لقاء ورئيس واعضاء وفد صنعاء المفاوض بشكل غير معلن.

وقال المصدر، إن من المقرر أن يلتقي جباري مع رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط.

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وأوضح أن زيارة تأتي من قبيل التفاوض مع صنعاء حول تشكيل تكتل وطني لمواجهة التحالف السعودي الإماراتي، والتوافق حول آلية من أجل وقف تصعيد قوات صنعاء وتقدمها نحو مأرب، وقد يتم التطرق حول آلية تسليمها سلمياً وفق شروط لم يعلن عنها بعد.