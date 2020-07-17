إب: مشرف حوثي يعتدي على مستشفى الثورة ويختطف مديره وعدد من الموظفين
إب: يمن شباب نت ـ خاص
الخميس, 16 يوليو, 2020 - 04:30 مساءً
[ اثناء اختطاف مدير مستشفى الثورة بإب ]
اختطف مشرف في مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم، مدير هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، وبعض موظفيه، بعد التهجم على المستشفى والاعتداء عليهم.
وقالت مصادر طبية، إن مشرفاً حوثياً يُدعى "أبو رامي" قدم إلى المستشفى على متن طقم رفقة مسلحين، وحاول إجبار مدير المستشفى الدكتور عبد الغني غابشة، على إخراج سيارات اسعاف المستشفى لأجل تشييع قتلى حوثيين، وبعد رفضه قام بالاعتداء عليه واقتياده وسائقي سيارات الإسعاف على متن طقم إلى جهة مجهولة.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي توعد بسجن المدير والسائقين وغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.
واحتجاجاً على ذلك أُغلق المستشفى أمام المرضى باستثناء قسم الطوارئ، قبل أن تتدخل قيادات حوثية عليا بإطلاق سراح المختطفين وإعادة فتح المستشفى.
وتستخدم مليشيا الحوثي، هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، مستشفاً ميدانياً لجرحاها القادمين من جبهات القتال بمحافظات تعز، الحديدة، الضالع، كما تُتهم بنهب المساعدات الطبية واستخدام المعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية لصالحها الشخصي.
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