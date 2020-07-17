إب.. انهيار عددا من المنازل وجرف أراضي زراعية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية السدة

انهارت عدداً من المنازل، وتضررت الأراضي الزراعية، ومشاريع المياه والطرقات الرئيسية، بشكل كبير، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية السدة بمحافظة إب، مساء الأربعاء.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت" إن عشرات المنازل تضررت بشكل جزئي وكلي جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية السدة.



وأضافت المصادر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة وادي بنا تسببت في جريان سيول جارفة أحدثت أضرارا جسيمة في عدة قرى بعزلة التويتي.



وتسببت سيول الأمطار بجرف وانقطاع جميع طرق قرى وادي التويتي الجنوبي، فضلا عن انقطاع كلي لمعظم شبكة الطرق التي تربط الكثير من القرى والمناطق بمركز المديرية، وفق المصادر.



وأشارت المصادر إلى أن السيول جرفت العبارات ومضخة مياة، علاوة على إلحاق أضرار بالغة بالأراضي الزراعية في المديرية.



ويوم أمس الأول شهدت المديرية تساقط كثيف للثلوج أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وفق مصادر محلية.



وكان الأرصاد الوطني قد تنبأ بهطول أمطار غزيرة في محافظة إب من الأربعاء وعلى مدى أسبوعين، محذراً المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.



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