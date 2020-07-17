شكرا لبحثكم عن خبر بالصور والفيديو: شاهد محافظ إب تنافس دول أوروبية بثلوجها التي قطعت الطرقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت عدد من قرى ومناطق بمحافظة إب أمطاراً غزيرة خلال الأيام الأخيرة وتسببت بدمار كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية.

وأظهرت صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار بردية في مديرية السدة بمحافظة إب قبل ثلاثة أيام.

وبحسب الفيديو فإن تراكم الثلوج تسبب في إغلاق الطريق العام أمام المسافرين حيث تدخل المواطنين لازالة الثلوج من الطريق بمعداتهم الزراعية.

وقال سكان محليون إن مناطق عدة بمديرية السدة شرقي محافظة إب، شهدت أمس الأربعاء أيضا أمطاراً غزيرة تسببت بخراب واسع في الطرقات العامة الرئيسية وتجريف كبير للأراضي الزراعية.

وبحسب السكان فقد توقفت حركة السير بعدد من الطرق الرئيسية بالمديرية وبقي الكثير من المواطنين عالقين وحالت السيول وخراب الطرقات دون إمكانية عودتهم إلى مناطقهم ومساكنهم بالمديرية.

واضطر عدد من المواطنين لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى مناطقهم، بعد أن توقفت السيارات عن الحركة فيما بقي كبار سن ونساء عالقون في الطرقات.