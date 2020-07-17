شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي: جماعة الحوثي استولت على رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث بأن جماعة الحوثيين، استولت على الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، غرب البلاد. وبحسب حوار لغريفيت مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، مساء الأربعاء أكد فيه سحب (الحوثيين) للأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي"، دون ذكر حجم المبلغ. Advertisements ورعت الأمم المتحدة في العام 2019 ترتيبات مع الحوثيين لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن. وفي الحوار لفت غريفيت إلى أن النهب ترتب عليه تعطيل التدابير المؤقتة، بسبب توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي: جماعة الحوثي استولت على رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.