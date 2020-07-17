شكرا لبحثكم عن خبر بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر مصر تستقبل اول رئيس وزراء يحمل الجنسية القطرية وشارك في صناعة الربيع العربي في بلاده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يستقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في زيارة رسمية هي الاولى بشكل رسمي للرئيس الوزراء. Advertisements وذكرت مصادر سياسية يمنية ان معين عبدالملك والذي شارك في صناعة الربيع العربي في بلاده بعام 2011 وحاصل على الجنسية القطرية قد يلعب دور الوسيط بين قطر ومصر لتجاوز الخلافات بحكم علاقته المتميزة مع قطر. المصادر أكدت أن رئيس الوزراء معين عبدالملك حصل على الجنسية القطرية في عام 2009 بينما كان والده سفير لليمن في قطر ومن ثم غادر لليمن في عام 2010 وشارك في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح رحمه الله بدعم وتمويل قطري حيث اشرف على الجانب المالي في الأحداث من ثم اشرف على التعويضات التي قدمها قطر للحوثيين.

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