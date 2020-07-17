شكرا لبحثكم عن خبر في شهر يونيو فقط ....اكثر من 600 حالة وفاة في وادي حضرموت بسبب الحميات وكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر طبي مسؤول بوادي حضرموت اليوم الخميس ان الاحصائيات الاولية التي رصدت خلال شهر يونيو الماضي وفيات مهولة جراء الحميات وووباء كورونا.

حيث اعلن جعفر ربيع بن عبيدالله ، مدير دائرة التطعيمات بوادي حضرموت في لقاء مع اذاعة سيئون ظهر اليوم مؤكدا ان الاحصائيات الاولية في مديريات القطن _ شبام_ سيئون_تريم تجاوزت في يونيو 600 حالة وفاة.

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واكد بن عبيدالله على ضرورة التزام المواطن بالاحترازات الوقائية.

وتشهد مناطق وادي حضرموت انتشارا كبيرا للحميات وارتفاعا كبيرا في المصابين بفيروس كورونا حيث تجاوزت الحالات 290 حالة اصابة بفيروس كورونا واكثر من 70 حالة وفاه جراء الوباء .

واعلنت السلطة المحلية بوادي حضرموت عن حظر يومي في مديرية القطن بوادي حضرموت من الساعة 4 عصرا وحتى 4 فجرا وذلك بعد ان انتشار كثير لفيروس كورونا .