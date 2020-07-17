شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني: 11 محافظة ستشهد أمطار غزيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افاد فلكي يمني بأن أمطارا غزيرة ستشهدها محافظات تعز وإب وذمار وجنوب صنعاء ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمحويت وعمران.

وأضاف الفلكي جميل الحاج، أن الأمطار الأكثر غزارة ستكون في الضالع ولحج وإب وشرق تعز.

المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية تمتد إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية , وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء .

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ولفت المركز إلى حالة عدم استقرار الأجواء في سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية ؛ و كذا في أجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية والسواحل الجنوبية والشرقية والأجزاء الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن الرياح الموسمية ستكون نشطة شديدة السرعة على المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرة وكذا شرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية و ممرات السيول .

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية .