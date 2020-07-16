شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يعترف بتنفيذ الغارة الجوية التي استهدفت المدنيين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الخميس بتنفيذ الغارة الجوية التي استهدفت المدنيين أمس الأربعاء في محافظة الجوف.

وقالت مصادر مطلعة بأن التحالف قام بتحيكم أبناء محافظة الجوف بثلاث سيارات وتقديم مبلغ مالي لدفن الشهداء الذين سقطوا وعلاج الجرحى في حادثة الغارة الجوية يوم امس الأربعاء.

ويعتبر التحكيم في الأعراف القبلية اليمنية اعترافا وأقرارا واضحا من المخطأ بخطأه.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع التحالف العربي بوجاء وأبناء الجوف أقر تشكيل لجنة تحقيق عاجلة واخرى للحكم في الواقعة.

وكانت ميلشيا الحوثي قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة جوية اتهمت التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف إلى 25 قتيلا.

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وقد استهجن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، غارة جوية أوقعت 31 قتيلاً وجريحاً من المدنيين.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".

وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".

وشدد على "أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".